Spagna smantellata rete di trafficanti che faceva entrare migranti illegalmente in Ue

faceva entrare clandestinamente migranti marocchini in Spagna e in altri Paesi dell’Unione Europea, è stata smantellata nel sud della Spagna: lo hanno annunciato domenica le autorità governative. Le autorità spagnole affermano che l’organizzazione contattava cittadini marocchini desiderosi di migrare in Spagna e li faceva volare fino in Romania. Una volta in Romania, i migranti viaggiavano via terra verso la Spagna, attraversando altri Paesi dell’UE a bordo di camion o furgoni. La Guardia Civil spagnola ha dichiarato in un comunicato che l’organizzazione ha effettuato oltre 50 viaggi verso la Spagna nel corso di due anni, trasportando gruppi da 20 a 50 migranti ciascuno, i quali pagavano 3.000 euro (circa 3.400 dollari statunitensi) a persona. Lapresse.it - Spagna, smantellata rete di trafficanti che faceva entrare migranti illegalmente in Ue Leggi su Lapresse.it Un’organizzazione dedita al traffico di esseri umani, checlandestinamentemarocchini ine in altri Paesi dell’Unione Europea, è statanel sud della: lo hanno annunciato domenica le autorità governative. Le autorità spagnole affermano che l’organizzazione contattava cittadini marocchini desiderosi di migrare ine livolare fino in Romania. Una volta in Romania, iviaggiavano via terra verso la, attraversando altri Paesi dell’UE a bordo di camion o furgoni. La Guardia Civil spagnola ha dichiarato in un comunicato che l’organizzazione ha effettuato oltre 50 viaggi verso lanel corso di due anni, trasportando gruppi da 20 a 50ciascuno, i quali pagavano 3.000 euro (circa 3.400 dollari statunitensi) a persona.

Potrebbe interessarti anche:

Americo Marrone arrestato - smantellata potente rete di spaccio : sequestrati 252mila euro

Smantellata rete dedita alle truffe agli anziani : 22 arresti

Smantellata rete criminale nazionale dedita alle truffe agli anziani

Ne parlano su altre fonti Spagna, smantellata rete di trafficanti che faceva entrare migranti illegalmente in Ue. Spagna, smantellata un'organizzazione internazionale di trafficanti di rifiuti. Marijuana dalla Spagna alla Germania in pacchi postali: 5 arresti. Smantellato un maxi cartello della cocaina. Marocco, smantellata rete di trafficanti di rapaci. Smantellata rete di trafficanti: 17 arresti La droga passava anche da Dalmine.

Si apprende da ilmetropolitano.it: Scoperta a Marsiglia una rete di trafficanti di migranti tra Spagna e Francia - Europol ha supportato la Polizia nazionale francese (Police Nationale/OLTIM) e la Polizia nazionale spagnola (Policía Nacional) nello smantellamento di una rete criminale organizzata che trasportava ...

Si apprende da ansa.it: Isis: smantellata rete jihadista in Spagna, 4 arresti - (ANSAmed) - MADRID, 24 FEB - Smantellata in Spagna una rete che reclutava 'foreign fighters' per l'Isis, nel corso di un'operazione della guardia civile che ha portato all'arresto di quattro ...

Come scrive www3.saturnonotizie.it: Arezzo, smantellata un’articolata organizzazione di trafficanti di cocaina, hashish e marijuana - I due infatti hanno dimostrato di avere collegamenti con connazionali nel nord Italia e in Spagna, da cui approvvigionavano la “cocaina”, la “marijuana” e la sostanza da taglio. In particolare, ...