Ternana ko con il Milan Futuro terza sconfitta consecutiva

Terni, 13 aprile 2025 – I rossoverdi rimediano la terza sconfitta di fila, consegnando alla Virtus Entella la promozione diretta in B con due settimane di anticipo. La gara si decide nel recupero del primo tempo con un colpo di testa di Quirini su cross di Camarda. Nella ripresa Liverani cambia le carte in tavola, la Ternana spinge e brucia l'occasione del pareggio: Cicerelli si conquista un rigore (atterramento da parte di Branca), ma Nava intuisce l'angolo e para. Per il bomber è il primo errore stagionale dal dischetto. Nell'arco della gara il portiere rossonero ha neutralizzato anche due pericolose conclusioni di Curcio e una di Casasola, salvando infine il risultato in pieno recupero, con l'aiuto del palo, su un colpo di testa di Capuano. Sull'altro fronte, si segnalano due importanti parate di Vannucchi nel primo tempo su Alesi e Ianesi.

