Ladro preso nell’eremo patteggia ed è libero

(Di martedì 9 luglio 2024) Pronto a portarsi via arredi e mobili dell’eremo di San Cataldo, è stato bloccato dai carabinieri e arrestato. Si tratta di un pensionato 55enne, Gianluca Montesi, originario di Monte Roberto e residente a Jesi. Dopo l’arresto, l’uomo hato una multa ed è tornato in libertà. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica. Intorno alle 18.30 un uomo della zona è andato a controllare che fosse tutto a posto, luogo sacro tuttora molto frequentato, nonostante l’interno sia inagibile dopo il terremoto. Ma appena arrivato ha sentito dei rumori e ha visto che la porta, che di solito è perfettamente chiusa e protetta da un grosso lucchetto, aveva un buco in mezzo. Così subito ha dato l’allarme e sul posto si sono precipitati il maresciallo Nicola Pagano e i carabinieri della stazione di Fiuminata, e i rinforzi della Compagnia di Camerino, diretta dal capitano Angelo Faraca.