La lezione del Loco Marcelo Bielsa sul calcio | Ecco perché stanno rubando questo sport ai poveri – Il video

(Di martedì 9 luglio 2024) Ilè unoche ha radici profonde nella cultura popolare e, da sempre, rappresenta una delle poche fonti di felicità accessibile a tutti, indipendentemente dal ceto sociale. Soprattutto nei quartieri e nei Paesi più, dove spesso mancano le risorse per acquistare beni di gratificazione materiale, iloffre un’isola felice, un senso di appartenenza e identificazione collettiva che va oltre il semplice intrattenimento. Ma oggi è ancora così? Secondo, commissario tecnico dell’Uruguay, non più. In conferenza stampa, si è lasciato andare in una riflessione sullo stato attuale delsudamericano, sostenendo che è vittima del denaro e dell’influenza delle dinamiche deleuropeo, che spesso porta via i talenti in giovane età.