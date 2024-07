Inps a maggio assegno di inclusione per 624 mila famiglie | oltre 100 mila a Napoli Coinvolte 15 mln di persone

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) Aerano 624.712 lecon l’Adi, l’di, per 617 euro medi a nucleo e1,5 milioni di: lo si legge nella prima edizione dell’Osservatorio sull’Adi e il Sfl appena pubblicata dall’secondo il quale nei primi sei mesi i nuclei con la domanda accolta sono stati 697.640. Ahanno ricevuto l’Adi 436.181nel Sud (il 69,82% dei sussidi sul totale) per 1.129.288, 80.051 nuclei nel Centro (164.506interessate) e 108.480 nel Nord (207.637). Il sussidio medio al Sud aera di 631 euro a fronte dei 578 euro medi al Nord. L’sottolinea che su 624.712che ahanno avuto l’diin260sono presenti minori, in quasi 239sono presenti disabili e in 297sono presenticon almeno 60 anni.