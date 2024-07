Incendio a Cesano Maderno due persone intrappolate in appartamento | sono in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Duerimaste ferite nel corso di unscoppiato in un, in provincia di Monza e Brianza. Il rogo è scoppiato martedì mattina in corso Roma, al secondo e ultimo piano di una palazzina. I due feriti, che sarebbero rimasti intrappolati dal fuoco prima di essere soccorsi,stati portati in codice rosso – il più grave – all’ospedale. Non è chiaro, al momento, da cosa siano originate le fiamme. Sul postointervenute le ambulanze coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza e diversi mezzi dei vigili del fuoco. Allertate anche le forze dell’ordine. .