Il Vip Master scalda i motori Big sul campo a Milano Marittima

(Di martedì 9 luglio 2024) Mancano dieci giorni, ma il Vipinizia già are i. Venerdì 19 e sabato 20, a, si rinnova l’appuntamento col torneo di tennis dei vip organizzato da Mario e Patrick Baldassari. Nel frattempo, il cast dell’edizione n.33 è stato reso noto nelle ultime ore. Ed è, come da tradizione, di alto livello, oltre che ‘trasversale’, ovvero capace di accontentare una vasta platea di pubblico, andando dai divi del piccolo schermo, agli influencer dei giorni nostri. Valeria Marini, madrina del Vip, non ha bisogno di troppe presentazioni, così come Luce Caponegro, in arte Selen, di recente vista all’Isola dei famosi. Nomi che evocano tanto sono quelli di Katherine Kelly Lang e Ashley Jones, rispettivamente Brook Logan e Bridget Forrester della soap opera Beautiful.