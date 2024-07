I campioni si ritrovano Il Castello che tornò in C2 fra abbracci e aneddoti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Ritrovarsi dopo vent’anni e scoprire che è come se il tempo non fosse mai passato. I giocatori del Castel San Pietro calcio che fu, quello colorato di giallorosso, quello di sei anni di calcio professionistico e di 17 di serie D, si sono ritrovati in città per festeggiare la splendida cavalcata che (ri)portò i termali in C2. La regia dell’incontro è stata dell’ex ds Gianni Galli, colui che quella squadra la costruì, scegliendo come condottiero Nevio Valdifiori, che il campionato già l’aveva vinto a Imola, meritandosi anche un fondo su ‘Repubblica’ a firma Gianni Mura quando per stemperare un periodo di tensioni si presentò al campo d’allenamento vestito da pagliaccio, proprio come al circo. Quello, però, è un aneddoto che appartiene al passato in riva al Santerno.