House of the Dragon 2×05 | il trailer del quinto episodio svela il destino di Aegon

(Di martedì 9 luglio 2024) A poche ore dalla messa in onda dello spettacolare quartodiof the, lo spin-off prequel di Game of Thrones, HBO ha diffuso in rete ildell’che andrà in onda in Italia lunedì prossimo. Attenzione! Questo articolo contiene spoiler suof the2! Il, che potete vedere subito sotto, ci mostra le conseguenze della battaglia di Riposo del Corvo e ci anticipa ildiTargaryen.of the2×04 – Cosa è successo nella Battaglia di Riposo del Corvo? Rhaenys e il suo drago sono stati uccisi da Aemond a Rook’s Rest alla fine dell’ultimodiof the. La battaglia a Rook’s Rest ha anche lasciato ReII gravemente ferito e apparentemente vicino alla morte.