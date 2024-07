Giochi focus a Roma su Adi | il futuro tra sostenibilità innovazione e fiscalità

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 lug. – (Adnkronos) – Si è tenuto oggi a, presso il Palazzo dell?Informazione Adnkronos il convegno ‘Proiettare gli Adi nel’ organizzato da As.Tro Confindustria Sit, sezione Concessionari di Rete, di cui fanno parte Cirsa, Codere Network, Netwin e Nts. Obiettivo dell?incontro, diffondere le analisi condotte dalla Cgia di Mestre e dalla Luiss, in collaborazione con Prisma spa.?Il momento è particolarmente caldo. Si stanno scrivendo le regole per continuare a raccogliere gioco nei prossimi anni sul canale fisico. Le aspettative sono tante, stante la situazione di difficoltà che stanno attraversando alcuni segmenti del comparto fisico – spiega Marco Zega, direttore Affari Istituzionali e Sviluppo Business di Codere Italia – Innanzi tutto ci si aspetta che il percorso della riforma porti al superamento delle barriere ideologiche, in secondo luogo, il riconoscimento che l?attuale modello distributivo, composto sia da ambienti di gioco specializzati che generalisti, è l?unico che assicura al contempo l?invarianza di gettito richiesta dal legislatore ed il contenimento dell?offerta illegale.