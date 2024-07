F1 Enrico Cardile va in Aston Martin | il nuovo ruolo dell’ex direttore tecnico della Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Prima del previsto. È arrivata l’ufficialitànotizia che gli addetti ai lavori avevano già dato praticamente per certa, ovvero il passaggio del(dimissionario),, all’. Dopo l’annuncioscuderia di Maranello di ieri, è seguito dopo poche ore quellosquadra britannica in cuiricoprirà ildi CTO (Chief Technical Officer) a partire dall’inizio del 2025. Unincarico che andrà a rafforzare il Reparto Corse del team di Silverstone, in fatto di gestione del gruppodal punto di vista organizzativo. Vedremo in che modo il contributoRossa saprà essere importante in funzione del progetto 2026, stagione nella quale ci sarà una nuova rivoluzione tecnica a livello regolamentare.