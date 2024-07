Emma | Ho sconfitto 3 tumori questo è il mio corpo | è bello perché reale

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 9 luglio 2024) “Il mionon è perfetto, ma è”. La conosciamo tutti la forza diMarrone, l’artista da sempre impegnata contro il body shaming. Ma i commenti che legge sul web e sui social non toccano lei in prima persona, bensì i suoi follower, i suoi amatissimi fan. Ed è a loro che si rivolge, con un appello: ignorare il “veleno”,è, senza se e senza ma. La scelta di raccontarsi senza filtri, in un’intervista che spiega ancora una volta l’importanza di essere se stessi e di accettare il proprioMarrone contro il body shaming Il 25 maggio 2024Marrone ha compiuto 40 anni. In un’intervista a GQ, si è concentrata ancora una volta su un tema a lei caro: il body shaming. Non è la prima volta che ne parla apertamente: solo poche settimane fa, sul palco di Azzano Decimo, ha lanciato un grido contro ogni critica, affermando che ogniha la sua dignità, la sua bellezza.