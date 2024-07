È giustizia fai-da-te mania

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 9 luglio 2024) Negli ultimi mesi, spopola il fenomeno dellafai da te che ha guadagnato sempre più spazio nelle cronache, suscitando preoccupazioni e dibattiti su sicurezza e legalità. Un caso eclatante è stato quello avvenuto lo scorso anno nel quartiere Quarticciolo a Roma, dove un uomo ha rischiato di essere linciato da una folla inferocita per aver scippato un'anziana. L’episodio, ripreso da numerosi passanti e diffuso sui social media, ha mostrato scene di violenza inaudita, con cittadini pronti a infliggere punizioni fisiche immediate al presunto colpevole.Questo episodio non è rimasto isolato. Le cronache riportano quotidianamente casi simili in tutto il territorio nazionale, dove vengono denunciati ogni giorno quasi 10.000 reati, che corrispondono a circa 416 per ogni ora, secondo i dipartimenti di Pubblica Sicurezza del 2023.