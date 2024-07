Domani nella Sala Conferenze della Camera dei Deputati la presentazione di Non mi avrai di Anna Maria Zoppi

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 9 luglio 2024) Caserta. Mercoledì 10 luglio con inizio alle ore 16.00deisi terrà ladel libro Non midi, pubblicato da Giuseppe Vozza Editore. All’evento prenderanno parte gli on. Marco Cerreto, componente la Commissione Agricoltura, e Gimmi Cangiano, componente la Commissione Cultura, che porteranno i saluti. Inoltre, dialogheranno con l’autricel’editore Giuseppe Vozza e Lucia Cerullo, presidente dell’Associazione Rise Up. La giornalista GiovPaolino modererà l’incontro. Il libro ha per tema il dramma di una giovane donna che un bel giorno scopre di avere un tumore al seno e che con l’aiuto di un amico medico riuscirà alla fine a venirne fuori, grazie anche alla sua caparbietà ed alla fede.