Coltellata al compagno Condannata a due mesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) E’ finito con una sentenza di condanna a dueciascuno il processo per direttissima a carico di una 47enne ascolana arrestata a dicembre 2022 dai carabinieri che quel giorno fermarono anche un uomo di 48 anni di San Benedetto per un grave episodio avvenuto a Nereto. I due convivevano in un appartamento dove i militari dell’Arma abruzzesi sono intervenuti a seguito di una violenta lite. La donna ascolana è imputata di lesioni personali aggravate dall’uso di un coltello, mentre il sambenedettese per la detenzione di sostanze stupefacenti. Al culmine della lite l’ascolana, difesa dall’avvocato Gramenzi, avrebbe afferrato un coltello per tagliare il pane sferrando colpi verso ilrimasto ferito ad una spalla a ad un polso, per fortuna in maniera non grave.