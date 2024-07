ClioMakeUp annuncia la fine del matrimonio con Claudio | Ci siamo amati siamo due anime che stanno affrontando una crisi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) Con una lunga nota Clio Zammatteo, vero nome dell’influencer, hato sul suo blog personale ladelconMidolo mettendoa un legame durato 18 anni. È una dichiarazione congiunta, ufficiale e condivisa, in cui la coppia ormai ai saluti finali mette a tacere le indiscrezioni di questi giorni e prova a mettere un punto sulle speculazioni. Assicurando che si tratta «dell’unica dichiarazione che rilasceremo in merito alla nostra decisione», resa pubblica solo ora che è definitiva. «Nello spirito di condivisione che da sempre ha caratterizzato il nostro stare insieme, con cuore pesante comunichiamo la nostra separazione», si legge nel messaggio, «profondamente grati per l’unione che è stata, come molti, ci, ma, come molti, anche noi, dopo aver vissuto alti e bassi, conflittualità e momenti bui – che abbiamo cercato, con impegno reciproco, di contrastare –giunti ad una decisione consapevole, intimamente ponderata e sofferta».