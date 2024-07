Città a piedi in 15 minuti solo un perugino su tre ha l’alimentari sotto casa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Perugia, 9 luglio 2024 – La spesanon piace ai perugini o forse non hanno neanche l’opportunità di farla. La provincia di Perugia è infatti quart’ultima tra tutte quelle del Centro Italia (peggio fannoFrosinone, Siena e Rieti) per accessibilità di un negozio di generi alimentari aentro quindicidalla propria abitazione. La posizione è la numero 98 su 108 province, mentre a Terni va un po’ meglio dato che si piazza 74esima. È questa l’immagine più concreta della "a 15", quel modello di pianificazione urbanistica reso popolare da numerosi sindaci dieuropee – e teorizzato dallo scienziato franco-colombiano Carlos Moreno – che sta prendendo piede anche in Italia come obiettivo cui tendere per migliorare la qualità della vita delle persone.