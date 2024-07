Ciclismo | Del Sarto vince in Lombardia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Vaiano,9 luglio 2024 - E’ un bel momento per il Team Aromitalia Vaiano 3T in campo femminile. Alle varie buone prove con alcuni piazzamenti, si sono aggiunti due risultati importanti, il successo per distacco di Milena Delnella settima edizione del “Trofeo Antonietto Rancilio Ladies”, gara open in notturna organizzata a Parabiago, in provincia di Milano, mentre Rasa Leleivyte è giunta quarta nella “Volta Portugal”. La Del, pisana di Orentano, ha festeggiato il primo successo stagionale al termine di una bella azione solitaria, grazie al suo allungo messo in atto a 8 km dall’arrivo. I pochi secondi guadagnati con il suo scatto sono stati difesi splendidamente nel finale da Milena che ha tagliato il traguardo in perfetta solitudine.