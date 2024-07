Cantieri poca programmazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Dal primo luglio è stata modificata la viabilità in via Sisto V a Tolentino, per consentire i lavori in un cantiere post-sisma. La modifca sarà in vigore fino al 30 settembre. Il coordinamento Fratelli d’Italia, però, evidenzia i timori di cittadini e commercianti. "L’ordinanza – spiega Fd’I – conferma l’importanza strategica della via dicendo che “il tratto di strada svolge un ruolo determinante per la fluidità della circolazione, in quanto nell’adiacente viale Benadduci questa è sensibilmente ridotta dalla presenza di due importanti“. Eppure da lunedì al 28 luglio, in base a quanto riportato dalla cartellonistica affissa, viale Benadduci sarà chiuso. Quindi, come cittadini e consiglieri di Fd’I, chiediamo se e come potranno essere raggiunti i condomini e le attività commerciali presenti lungo quel viale.