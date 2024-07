Calcio Melissa Marchetti è la nuova responsabile tecnica del settore giovanile del Loreto

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 9 luglio 2024) L’ex calciatrice della Jesina Femminile in A2, dopo le esperienze da allenatrice maschile ai Giovanissimi della Jesina maschile, al San Costanzo (vice di Crespi) e alla Juniores del Castelfidardo, coordinerà iltecnico del vivaio loretano. La nostra intervista: “Ho accettato perché la società punta sulla crescitae umana di bambini e ragazzi. Ilfemminile è cresciuto molto e rapidamente: ora le bambine hanno modelli da seguire. A Jesi mi sono sempre trovata bene”, 9 luglio 2024 – Laavventura disi chiamadel. La fidardense, ex calciatrice anche nella Jesina Femminile, dopo le esperienze da vice-allenatrice del San Costanzo e allenatrice della Juniores del Castelfidardo, infatti, ha accettato la proposta della società loretana per diventaredel