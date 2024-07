Bergamini | Sport intensivo può impattare negativamente sulla crescita dei minori

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 9 luglio 2024): “Attenzione a sviluppo fisico, psicologico e possibile comparsa di patologie” Roma – “A Firenze abbiamo parlato dell’importanza dell’attivitàiva di livelloche alcuni bambini ancora in età ancora prematura, precoce, svolgono a livelli qualitativi intensivi. Un fatto, questo, che può avere un impatto negativo o comunque da valutare in maniera scientifica su alcune funzioni importanti riguardanti la loro, lo sviluppo fisico, lo sviluppo psicologico, la possibile comparsa di patologie a livello dell’apparato osteoarticolare, disturbi del ciclo mestruale, disturbi del comportamento alimentare e disturbi del comportamento in generale”. Lo ha spiegato Marcello, pediatra a Ferrara, in occasione della seconda giornata di lavori del XXXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps), che si chiude domani al Palazzo degli Affari del capoluogo toscano.