Ascoli vicino all’arrivo di Bertini Sul fronte cessione tutto fermo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024)La situazione legata alla possibilesocietaria anche ieri non ha fatto registrare novità da parte di Metalcoat, gruppo bergamasco interessato all’acquisto. Giovedì mattina il tribunale di Ancona si pronuncerà sul ricorso avanzato da Rabona contro Pulcinelli e l’attuale cda bianconero per ottenere il comissariamento. Nel frattempo è il ventiduenne centrocampista Marcoil primo acquisto dell’in vista della stagione 2024–25. Di proprietà della Lazio con contratto in scadenza nel 2026 è reduce dalla stagione vissuta a Ferrara in prestito alla Spal dove c’era proprio l’attuale direttore sportivo dell’, Emanuele Righi. Rientrato a Formello,è stato chiamato proprio da Righi per sondare la disponibilità a seguirlo anche tra le Cento Torri.