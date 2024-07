Abusi su una dodicenne Anche la madre a processo Alla fine sono tutti assolti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Pisa, 9 luglio 2024 – Al centro una minorenne e due uomini che avrebbero – per l’accusa – avuto abusato sessualmente di lei con la complicità della. All’esito della lunga istruttoria dibattimentale il pubblico ministero Miriam Pamela Romano – ritenendo provato l’impianto accusatorio – aveva chiesto pene severe: 3 anni e 8 mesi per ladella ragazzina; 9 anni per il primo compagno della donna, e 7 anni per l’amico del secondo compagno. I difendesi degli imputati sibattuti con determinazione, offrendo ai giudici una diversa lettura della vicenda: il collegio – si apprende – ha mandatoperché il fatto non sussiste. Ilera frutto di una ampia indagine nella quale si era andati a scavarenelle chat e negli sms sui supporti informatici – il tribunale si è avvalso di consulenti in grado di trascrivere messaggi e conversazioni visto che erano in lingua straniera – per cercare elementi utili a chiarire una storia delicatissima.