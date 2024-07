Violenza shock in città sedicenne stuprata dal vicino | il terribile racconto della vittima

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ancora unatra le mura domestiche. Questa volta una ragazza di 16 anni è statadal. Aperta un’indagine dalla Procura.sconvolta per quanto successo nei giorni scorsi. Una ragazza di soli 16 anni violentata dal. Come raccontato da Il CorriereSera, lo stupratore è un 30enne romano con precedenti. Il giovane si era recato sull’isola di Ponza per cercare un lavoro stagionale. Ma la sua esperienza era finita ancora prima di iniziare. Prova di due giorni non superata e niente assunzione per il periodo estivo. Una ragazza è stata violentata – cityrumors.it – foto AnsaUna decisione che lo costringeva a lasciare l’isola per ritornare nella Capitale. Ora il rientro ci sarà, ma assolutamente in un modo differente da quelli che tutti si immaginavano.