Vincere la sfida del bello contro la mediocrità indifferenziata | una battaglia senza tempo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 8 luglio 2024) “L’ambiente piatto ed inespressivo, creato dall’utilitarismo della rivoluzione industriale, costituisce una forma di negazione, la quale oltre all’instaurare il regno della bruttezza, ha esercitato un’influenza di lunga portata sulla vita quotidiana e sulla mentalità del popolo”: così, con sintesi efficace, il critico americano John Hemming Fry, denunciava, nel 1939 (in La rivoltail. Saggio sulla genesi dell’arte modernistica), l’emergere, in campo artistico e sociale, di una sorta di “”, in grado di condizionare l’esistenza di ciascuno e di tutti. Iltrascorso dall’uscita dell’opera di Fry pare avere aggravato questa realtà, assumendo i tratti di un’arte concettuale che ha via via soffocato il risultato estetico e percettivo dell’opera stessa, facendo prevalere i concetti e le idee (fino ad arrivare agli “orinatoi” di Duchamp).