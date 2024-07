Uomini e donne famosa ex di Temptation Island verso il trono | è una pupilla di Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Per la nuova stagione dipotrebbe confermarsi una ex gloria di, ossia Francesca Sorrentino. Il dating show diDeé previsto alla ripartenza in TV post vacanze estive tra qualche settimana, e intanto reduce dalla rottura con il fidanzato con cui partecipava al gioco delle tentazioni la giovane influencer Francesca potrebbe coprire un nuovo ruolo centrale al format dei nuovi amori, dopo il rifiuto alla chiamata diDee il suo Staff dello scorso anno, come si segnala da parte di noti blogger. Francesca Sorrentinoil debutto a: il gossip Stando alla indiscrezione lanciata via social da Lorenzo Pugnaloni, Francesca Sorrentino potrebbe debuttare nel ruolo centrale tra i nuovi tronisti alla stagione diin partenza da settembre 2024.