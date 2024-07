Un anno fa il report dell’Asl | Servono interventi urgenti Ma adesso è ancora peggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) di Stefano Brogioni FIRENZE L’ufficio Igiene pubblica fa un sopralluogo, ogni, dentro il carcere di Sollicciano. In quello del 2023, effettuato il 5 luglio, si confermano le croniche "importanti problematiche igienico-manutentive" che fscrivere al dg della Asl, Paolo Morello, in una lettera al tribunale, che nel carcerespecifici". In effetti, quello che emerge dalla relazione - il cui contenuto è confluito in diversi provvedimenti del tribunale di Sorveglianza che haccolto le istanze dei detenuti che si lamentavano delle condizioni "inumane e degradanti" della struttura in cui sono stati reclusi - è scoraggiante. Rilevate "evidenti tracce di infiltrazioni di acqua in mote zone a comune all’interno delle sezioni con conseguente distacco di intonaco" e, nei corridoi di accesso alle varie sezioni, "non è stata effettuata la sosostituzione del vetro cemento, anche se già segnalata come necessaria".