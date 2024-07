ULTIM’ORA- Napoli è arrivato anche Rafa Marin a Villa Stuart VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) Aun altro neo acquisto del: è pronto alle visite mediche col club lo spagnolo. Giornata molto intensa in casaquella di oggi: sono in programma oggi infatti le visite mediche dei nuovi acquisti delLeonardo Spinazzola e. Stamattina è stato il turno del terzino ormai ex Roma, che firmerà con il club azzurro a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il club allenato da De Rossi. Questo pomeriggio, invece, è il turno del difensore spagnolo. Dopo un anno in prestito all’Alaves arriverà aldal Real Madrid a titolo definitivo, con diritto di recompra riservato al club blanco. In questi minuti proprio, il giocatore èper le visite mediche.