Turetta non va dal gup va a processo

(Di lunedì 8 luglio 2024) 13.48 Filipporinuncia all'udienza preliminare davanti al gup prevista il 16 e 18 luglio prossimi e accetta di andare direttamente ain Assise per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Lo dice il suo legale,Caruso,all'Ansa. La decisione,spiega, arriva dopo "un percorso di maturazione personale del gravissimo delitto commesso e alla volontà che la giustizia faccia il proprio corso nei tempi più rapidi possibili".La difesa inoltre afferma che non chiederà la perizia psichiatrica per