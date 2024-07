Soccorso sulla A25 | Polizia Stradale Salva un Falco Ferito

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) L'Aquila - Una missione diinsolita ma vitale si è svoltaA25, vicino all'uscita di Pratola Peligna, dove un gheppioera in difficoltàcorsia d'emergenza. Il rapace, appartenente alla famiglia dei falchi e specie protetta, non riusciva a decollare e rischiava di essere colpito dai veicoli in transito. È stata una pattuglia delladi Pratola Peligna a intervenire tempestivamente, notando il gheppio in pericolo. Nonostante i suoi tentativi, il volatile non riusciva a volare a causa di un'ala ferita. Per evitare ulteriori rischi, gli agenti lo hanno prontamente messo al sicuro nel loro veicolo di servizio. Successivamente, il gheppio è stato affidato al personale dei Carabinieri Forestale, che lo ha trasal Centro veterinario del Parco della Maiella per ricevere le cure necessarie e poter tornare presto in libertà nei cieli abruzzesi.