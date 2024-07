Si schianta in moto in galleria a Lonato del Garda muore 55enne di Pontirolo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Un gravissimo incidente stradale che si è verificato intorno alle 15 di domenica (7 luglio) adelè costato la vita a Francesco Guarnerio,diNuovo. Erano circa le 15 quando l’uomo stava percorrento la Sp11 in direzione Brescia a bordo della sua: mentre si trovava all’interno dellain località San Zeno, una Jeep avrebbe invaso la sua corsia. Lo schianto è stato terribile e ad avere la peggio è stato ilciclista, che è stato immediatamente trasportato in ospedale a Desenzano in ambulanza in condizioni critiche, ma non ce l’ha fatta. Stando alle primissime ricostruzioni effettuate dalla polizia stradale stradale, il conducente dell’auto avrebbe avuto probabilmente per un colpo di sonno. Il 30enne è stato soccorso in codice verde.