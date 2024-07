Sente dei rumori in giardino va a vedere e trova una sconosciuta nuda che prende il sole a bordo piscina Ecco cosa ha detto lei

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024)deiin, va ache succede euna donnache stando ilsdraiata sul lettino, a. Non un’amica, una parente, una vicina di casa ma una perfetta. Siamo a Contrada Trave, Ancona. Qui una turista boliviana di 41 anni ha violato la proprietà privata e si è sistemata per, parole sue, “riposarsi un po’”. Una volta vista l’intrusa, l’uomo le ha impedito di rivestirsi in fretta e furia e di andarsene e ha chiamato la polizia. E così la 41enne ha spiegato, attraverso un traduttore simultaneo, di essere arrivata ad Ancona per incontrare un amico che poi però non si è fattore. Avendo perso documenti e telefono una volta arrivata, non hato modo di ottenere un alloggio e quando ha visto la villa, pensando fosse disabitata, si è intrufolata dentro per riposare un po’.