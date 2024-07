Scoppia nella notte l’incendio sul traghetto | panico e paura per 411 passeggeri a bordo | ecco cos’è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Una brutta avventura e tantaper le 411 persone a– 350e 61 membri dell’equipaggio – delTenacia, del gruppo Grandi Navi Veloci (Gnv), salpato da Valencia e diretto a Palma di Maiorca., alle 2:30 circa, le fiamme si sarebbero sviluppatazona macchine della nave. Un luogo dove può accedere solo il personale tecnico autorizzato. Sia la guardia costiera che i pompieri hanno raggiunto l’imbarcazione col rimorchiatore “SAR Mesana” e la Baleària in caso di evacuazione d’emergenza. Per fortuna però il personale è riuscito a domare subito l’incedio. Ilè rimasto in mare con i, a una distanza di circa 22 miglia dall’isola di Ibiza, secondo l’agenzia di stampa Efe. I servizi d’emergenza spagnoli hanno specificato che tutte le 411 persone asono risultate illese.