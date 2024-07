Rinvio del Festival Sanremo 2025 notizia ufficiale | cosa hanno fatto i vertici Rai

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Pessimaper. Carlo Conti deve già fare i conti, quando siamo ancora in piena estate, con un problema importante in vista del suo ritorno all’Ariston. Infatti, potrebbe non poter essere rispettata la tabella di marcia annunciata nei giorni scorsi. Ci sono degli intoppi sulla normale organizzazione della kermesse musicale più importante d’Italia. Non abbiamo ancora rivelazioni del direttore artistico e conduttore, ma dine ha parlato il sito TvBlog. Carlo Conti e la Rai sarebbero preoccupati perché è stata presa una decisione inaspettata in un altro ambito e che coinvolge la concorrenza. Bisognerà correre ai ripari il prima possibile per evitare che ci siano dei problemi insormontabili. Leggi anche: “Con il suo ritorno si infiamma l’Ariston”.