Pineto: Denunciato Dipendente Comunale per Truffa e Peculato (Di lunedì 8 luglio 2024) I Dettagli dell'Inchiesta Secondo le prime indagini condotte dai Carabinieri, l'importo totale sottratto dal Dipendente ammonta a circa 20mila euro. Le operazioni illecite sarebbero iniziate nell'ottobre 2021 e si sarebbero protratte fino ad oggi. La PM Enrica Medori è titolare del fascicolo dell'inchiesta. Come Operava l'Indagato Il Dipendente avrebbe preso contatti diretti con i contribuenti che avevano debiti con il Comune, proponendosi come intermediario per il pagamento delle tasse. Tuttavia, invece di versare i soldi nelle casse comunali, li avrebbe intascati, lasciando i cittadini ancora morosi nei confronti del Comune. La Reazione del Comune L'amministrazione Comunale ha espresso la sua ferma condanna per l'accaduto e ha promesso di collaborare pienamente con le autorità per fare luce sulla vicenda e recuperare i fondi sottratti.

