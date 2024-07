Petrazzuolo a NM Live sul mercato del Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) Antonioè intervenuto a “Magazine”, trasmissione radiofonica in onda su “Radio Punto Zero”. Ha approfondito il temadel, molto trattato sul sito www.Magazine.com del quale è direttore.sulin entrata “Ilsta viaggiando verso il futuro. Sono terminate le visite mediche di Spinazzola, per lui un contratto biennale. L’ex Roma proverà a dare un contributo aldi Conte. Ma non è l’unico, nelle prossime ore farà le visite anche Rafa Marin. Entro 48 ore toccherà poi anche a Buongiorno, tutto porta in quella direzione. Sarà un’estate molto calda per il. Andranno poi risolte le questione di Kvara e Di Lorenzo, ma entrambi resteranno aa prescindere per volontà di Conte.