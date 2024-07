Non solo la sconfitta di Le Pen il conto più salato del voto francese rischia di pagarlo Meloni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 8 luglio 2024) C’è lain Francia di Marine Le Pen che no, non porterà il suo Rassemblement national al governo. C’è il premer ungherese Viktor Orbàn che con il suo gruppo Patrioti per l’Europa, ufficializzato ieri, sfila al gruppo dei Conservatori e riformisti europei (Ecr) di Giorgiagli spagnoli di Vox e va a braccetto con Matteo Salvini. Infine c’è il presidente di turno del Consiglio dell’Ue – che incidentalmente è proprio Orbàn – che viene accusato di “slealtà” nonché di mostrare “disprezzo per i doveri della presidenza del Consiglio dell’Ue” dagli Usa e da diversi paesi europei. Giorgia tra sovranismo e isolamento Il quadro internazionale per, colei che a lungo è stata indecisa se lasciarsi abbracciare dal sovranismo spinto o istituzionalizzarsi nell’establishment Ue, è un sentiero stretto che sembra senza via d’uscita.