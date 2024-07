Napoli | Spinazzola e Marin a Villa Stuart per le visite mediche poi la firma

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di lunedì 8 luglio 2024) ROMA – Leonardo, il nuovo difensore del, ha sostenuto lepresso la clinicadi Roma questa mattina. Il 31enne, libero da vincoli contrattuali dopo la fine del rapporto con la Roma, è pronto are un contratto biennale con il club partenopeo. Oggi è previsto l’arrivo aanche di Rafa, un altro difensore di 22 anni che ilacquista dal Real Madrid per 11 milioni di euro. Entrambi i giocatori si uniranno alla squadra domani durante il raduno di Castel Volturno. Nel frattempo, secondo il quotidiano tedesco Bild, ilha messo gli occhi su Emre Can per rinforzare il centrocampo. Il nazionale tedesco, reduce dagli Europei, potrebbe fare ritorno in Italia dopo l’esperienza alla Juventus e il ritorno in Germania con il Borussia Dortmund.