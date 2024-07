Napoli | Novità per Buongiorno Spinazzola è un ottimo colpo ed altro a NM Live

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) Petrazzuolo: nelle prossime ore farà le visite anche Rafa Marin. Entro 48 ore toccherà poi anche a, tutto porta in quella direzione NM– Petrazzuolo, Aronica, Maradona Jr, Bucchi, Pastore e Carmine Esposito hanno partecipato a “MAGAZINE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcioproposti daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, per il consueto punto sul. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo: NM– Petrazzuolo: “perentro 48 ore, gli avvocati sono al lavoro, c’è la volontà di chiudere” Il direttore ANTONIO PETRAZZUOLO: “Ilsta viaggiando verso il futuro. Sono terminate le visite mediche di, per lui un contratto biennale.