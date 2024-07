Lazio conferenza stampa presentazione Baroni oggi in tv | data orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tutte le informazioni sulla, l’, latv edelladidi Marco, nuovo allenatore della. Dopo la separazione con Tudor, il club di Lotito ha scelto di affidarsi all’ex tecnico dell’Hellas Verona, che tanto bene ha fatto con gli scaligeri nella passata stagione, ottenendo una salvezza che sembrava molto complicata. Prima esperienza in un club con ambizioni per, a cui spetta il compito di riscattare la brutta stagione dei biancocelesti, chiusa al settimo posto. Ladiandrà in scena alle ore 12.00 di lunedì 8 luglio presso la saladel SSTraining Center di Formello, e sarà trasmessa intv suStyle Channel, canale 233 di Sky, mentre losarà affidato ai canali ufficiali biancocelesti www.