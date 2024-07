La Rai e il pasticcio della mancata copertura sulle elezioni in Francia In onda il festival di Pomezia con il direttore Petrecca Ira dei giornalisti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 luglio 2024) C’è un problema in Rai. Ieri, in occasione dellein, l’offerta didi viale Mazzini scarseggiava. Mentre Mediaset e La7 trasmettevano i primi risultati in diretta, con commenti in studio e trasmissioni sul nuovo corsopolitica francese, la Rai ha dedicato solo uno speciale su Rai3, iniziato tra l’altro alle 23.15 dopo una replica di Report. Una mancanza che non è sfuggita alle opposizioni del governo Meloni che chiedono chiarimenti in Commissione di Vigilanza. Mentre, sottolinea Repubblica, il presidenteFederazione nazionaleStampa, Vittorio Di Trapani, già segretario Usigrai, si chiede: «Perché nessuna rete generalista Rai ha aperto uno spazio per informare i cittadini del voto in? Il risultato elettorale ha scontentato qualche alleato italiano? Denunciare anche questo tradimento del servizio pubblico meriterà sanzioni disciplinari?».