La nuova vita libera di Sonia Bruganelli | A 50 anni posso fregarmene

(Di lunedì 8 luglio 2024) Personaggi tv. "A 50". Ladi, con "tanti saluti" a Bonolis – L'opinionista dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi ed ex moglie di Paolo Bonolissi è raccontata in una lunga intervista. All'interno del podcast Focaccia e Cappuccino, il volto noto ha parlato del suo aspetto fisico: «Provo a fare sport e diete, ma a 50il grosso l'ho fatto eanche. Quelle che dicono di essere magre pur mangiando tanto mentono». Ladi: "A 50" A proposito dell'aspetto fisicoha spiegato di non essere più interessata a diete restrittive e allenamenti estenuanti.