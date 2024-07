La grande avanzata sovranista è rinviata anche questa volta

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 8 luglio 2024) Può darsi che abbia ragione Marine Le Pen quando assicura ai militanti che la loro vittoria «è solo rimandata». Certo è rimandata di un bel po’, perché alle presidenziali mancano tre anni e intanto il suo Rassemblement National, vincitore indiscusso al primo turno con il 33 per cento, esce dal ballottaggio addirittura terzo, dietro il Nuovo fronte popolare e persino dopo gli odiati macroniani, che una settimana fa si erano fermati rispettivamente al 28 e al 21 per cento. La differenza tra l’esito delle due votazioni, a così breve distanza, è il frutto delle desistenze incrociate tra sinistra e centristi, che sono cosa ben diversa da un accordo di coalizione. Quello, semmai, andrà trovato in parlamento, e non è affatto scontato. Non per nulla il primo a intervenire ieri sera per commentare i risultati è stato Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise, il partito più forte, e più radicale, nella composita coalizione frontista.