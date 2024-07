Intuire e divagare c’è del metodo in Vargas

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Questa volta scomoda Talleyrand, Charles Maurice (1754-1838), e le parole fatidiche le fa pronunciare a un tale Josselin de Chateubriand che è l’erede di quel Chateubriand, e un’attrazione a cielo aperto per chi arriva fino a Combourg (Bretagna) per vederlo. "Tutto quello che è eccessivo è insignificante". Così diceva il maestro della diplomazia che visse a cavallo fra Sette e Ottocento. Parole che si calano perfettamente su Jean-Baptiste Adamsberg. Fredrispolvera – dopo sei anni con Sulla pietra (Einaudi) – il suo antieroe eroico. Antieroe eroico, sembrerebbe una contraddizione in termini. Non se si fa i conti con il suddetto Adamsberg. Uno che non oppone argine al caso. Dedito alle fughe mentali e fisiche. Tutto quello che non ci si aspetterebbe in un commissario c’è in Adamsberg che però è infallibile.