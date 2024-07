Incontro Modi-Putin | energia difesa e cooperazione internazionale in primo piano

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 8 luglio 2024) Gli occhi di molte cancellerie asiatiche e occidentali saranno su Mosca oggi e domani, quando il leader del paese più popoloso del mondo, l'India, effettuerà una visita importante. Ilministro Narendrasarà ricevuto martedì dal presidente russo Vladimire i due discuteranno di prospettive per un "ulteriore sviluppo delle relazioni russo indiane, tradizionalmente amichevoli, e di questioni rilevanti nell'agenda", secondo la dichiarazione del Cremlino che annunciava la visita questa settimana., che è stato rieletto a giugno per il terzo mandato, in realtà ha incontrato più voltein summit internazionali, oltre ad avere colloqui telefonici. Le relazioni tra Mosca e Nuova Delhi sono da sempre intense e non è un caso che l'India non abbia votato in sede Onu a favore della risoluzione di condanna dell'attacco russo all'Ucraina, ribadendo la necessità di una soluzione pacifica del conflitto.