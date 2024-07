Incidente sul Ponte D' Annunzio | 73enne in Gravi Condizioni dopo Caduta in Moto

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Pescara - Questa mattina un gravestradale ha visto coinvolto unsulD’, nel capoluogo adriatico. L'anziano centauro è attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale civile “Santo Spirito” a causa delle lesioni riportate nelladalla sua. Secondo le prime ricostruzioni, ilstava percorrendo la strada in direzione Nord-Sud quando, forse a causa di una bicicletta che attraversava, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Il ciclista si sarebbe allontanato subitol’, e sono ora in corso accertamenti per determinare il suo eventuale ruolo nella dinamica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’anziano in ospedale. La polizia locale sta effettuando rilievi e indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.