Il mercato Usa | opportunità e rischi

(Di lunedì 8 luglio 2024) NEGLI ULTIMI anni, sebbene il panorama internazionale sia stato oggetto di profondi mutamenti geopolitici e sociali di portata globale, gli Stati Uniti hanno continuato a rivestire un ruolo centrale per le imprese italiane. Forti di un’economia intrinsecamente flessibile e dinamica, gli Usa rappresentano non solo il principaleal mondo, ma anche il primodi export italiano al di fuori dell’Ue. Di fronte aitangibili legati alla frammentazione dell’ordine internazionale, infatti, ilstatunitense si conferma un porto sicuro che permette alle imprese italiane di diversificare ilo commerciale e capitalizzare il prestigio del Made in Italy nei più svariati settori. Nonostante le enormi, l’espansione in America comporta però anchesignificativi, soprattutto dal punto di vista legale, che oltreoceano risulta particolarmente complesso – a causa della sovrapposizione tra ordinamenti federali, statali e locali – e sostanzialmente differente rispetto al sistema italiano.