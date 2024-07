Il Leguigno saluta con onore il torneo Il Collagna sorride | pareggia e vola ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024): Caccialupi, Monelli (90’ Coli), Bertucci, Capanni, Morigoni, Furlotti, Bertolani, Orlandi, Bardeggia, Bocchialini, Franchi (92’ Natalini). A disp.: Ferretti, Gentili, Benelli. All.: Gasparini.: Tarabelloni, Morani (78’ Favali), Mercati (60’ Costoli), Amoah, Valcavi, Aldrovandi, Ghirelli, Guidetti (67’ Alinovi), Zampino, Falbo, Cortese. A disp.: Pinotti, Favali, Rabotti, Costoli, Gualerzi, Alinovi, Benvenuti. All.: Rossi. Arbitro: Pigucci (Morini – Apice). Reti: 5’, 8’ Bocchialini; 43’ Zampino; 84’ (rig.) Falbo. Note: spettatori 200 circa; espulso al 93’ Ghirelli per doppia ammonizione. Nei Giovanissimi largo blitz del(5-2) che si conferma leader del girone grazie ai double di Formato e Rinaldi e singola di Sassi; per i locali in buca Arnesano e Sadek.