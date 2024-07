Il dem Smith | Biden ritiri candidatura

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 8 luglio 2024) 23.05 Il deputato dem Adam,esponente autorevole del partito membro della commissione per le forze armate, ha dichiarato pubblicamente che Joedovrebbe abbandonare la corsa "il prima possibile". "La performance del presidente nel dibattito (con Trump ndr) è stata allarmante e il popolo americano ha messo in chiaro che non lo vede più come un candidato credibile per servire altri 4 anni da presidente",ha detto."Non è la persona migliore per veicolare il messaggio democratico",ha aggiunto.