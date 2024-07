I ritiri delle squadre di Serie A date e località | ecco dove incontrare i calciatori più famosi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024) È tempo di pensare alla prossima stagione dellaA 2024-2025. Come sempre, lenei primi giorni del mese di luglio iniziano con i raduni e iin vista della ripresa del campionato che è stata fissata nel weekend del 17 e 18 agosto. Per iè quindi arrivato il momento dir salutare le mete da sognohanno trascorso le vacanze per tornare nella migliore condizione possibile.si ritroveranno quindi le 20dellaA 2024/25?e sedi deidiA Atalanta: dal 7 luglio al lavoro a Zingonia Bologna: dall’8 luglio raduno e test a Casteldebole poi dal 22 luglio al 3 agosto a Valles (Bolzano) Cagliari: dall’8 al 21 luglio ad Assemini poi dal 22 luglio al 3 agosto a Chatillon (Aosta) Como: dal 9 all’11 luglio a Mozzate (Como), poi ritiro dal 13 al 20 luglio a Marbella (Spagna) e dal 27 luglio al 3 agosto in Austria Empoli: dall’8 luglio al centro sportivo Monteboro, poi dal 18 al 26 luglio a Naz-Sciaves (Bolzano) Fiorentina: dall’8 al 23 luglio al Viola Park di Firenze Genoa: dal 13 al 26 luglio a Moena Inter: dal 13 luglio ad Appiano Gentile Juventus: dal 10 luglio raduno alla Continassa, poi dal 20 al 26 luglio ritiro a Herzogenaurach (Germania) Lazio: dall’8 luglio a Formello poi dall’11 al 22 luglio Auronzo di Cadore (Belluno) Lecce: dall’8 al 12 luglio a Lecce poi dal 14 al 28 luglio Neustift (Austria) Milan: dall’8 luglio a Milanello, tournée negli Stati Uniti dal 27 luglio al 7 agosto Monza: dall’8 luglio a Monza poi dal 10 al 24 luglio a Pontedilegno-Tonale (Brescia) Napoli: dall’8 luglio a Castelvolturno, poi dall’11 al 21 luglio a Dimaro-Folgarida (Trento).